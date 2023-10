[Les femmes font leur cinéma] – Les femmes du square de Julien Rambaldi Cinéma Le Duplexe Roubaix, 23 janvier 2024, Roubaix.

[Les femmes font leur cinéma] – Les femmes du square de Julien Rambaldi Mardi 23 janvier 2024, 13h30 Cinéma Le Duplexe Tarif : 6 euros. Tarif Action Insertion & Culture : 2 euros

Les femmes du square – 1h45

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice…

Suite à cette projection, une discussion à propos du film aura lieu le jeudi 25 janvier à 14h à la Médiathèque La Grand-Plage.

Renseignements pratiques

Duplexe Cinémas

47, Grande Rue à Roubaix

Nombre de places limité.

Préachat conseillé au Duplexe Cinémas UGC

Parking offert 4h.

Cinéma Le Duplexe 47 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T13:30:00+01:00 – 2024-01-23T16:30:00+01:00

cinéma duplexe cinémas

Julien Rambaldi