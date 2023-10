Les Femmes font leur cinéma Cinéma Le Duplexe Roubaix, 21 novembre 2023, Roubaix.

Les Femmes font leur cinéma 21 novembre 2023 – 28 mai 2024, les mardis Cinéma Le Duplexe Tarif : 6 euros. Tarif Action Insertion & Culture : 2 euros

Les femmes sont des héros et Les femmes font leur cinéma ! leur rend hommage lors d’une projection détente, ouverte à tous.

Un film traitant de la place des femmes dans nos sociétés est projeté une fois par trimestre au Duplexe, un mardi après-midi à 13h45.

Le jeudi suivant la séance de cinéma, un débat est animé par Fatiha Dahmani du Centre social Pile Sainte-Elisabeth à la Médiathèque La Grand-Plage à 14h afin de partager les ressentis sur le film et de discuter de manière plus informelle des thématiques sociales ou culturelles évoquées.

Découvrez ci-dessous la programmation :

Mardi 21 novembre – 13h45 : Houria de Mounia Meddour – 1h44 – En savoir +

de Mounia Meddour – 1h44 – En savoir + Mardi 23 janvier – 13h45 : Les femmes du square de Julien Rambaldi – 1h45 – En savoir +

de Julien Rambaldi – 1h45 – En savoir + Mardi 19 mars – 13h45 : Marinette de Virginie Verrier – 1h36 – En savoir +

de Virginie Verrier – 1h36 – En savoir + Mardi 28 mai – 13h45 : Brillantes de Sylvie Gautier – 1h43 – En savoir +

Renseignements pratiques

Duplexe Cinémas

47, Grande Rue à Roubaix

Nombre de places limité.

Préachat conseillé au Duplexe Cinémas UGC

Parking offert 4h.

Cinéma Le Duplexe 47 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T13:30:00+01:00 – 2023-11-21T16:30:00+01:00

2024-05-28T13:30:00+02:00 – 2024-05-28T16:30:00+02:00

cinéma Roubaix

Amandine Derachinois – Ville de Roubaix