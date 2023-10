[Les femmes font leur cinéma] – Houria de Mounia Meddour Cinéma Le Duplexe Roubaix, 21 novembre 2023, Roubaix.

[Les femmes font leur cinéma] – Houria de Mounia Meddour Mardi 21 novembre, 13h30 Cinéma Le Duplexe Tarif : 6 euros. Tarif Action Insertion & Culture : 2 euros

Houria – 1h44

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…

Suite à cette projection, une discussion à propos du film aura lieu le jeudi 23 novembre à 14h à la Médiathèque La Grand-Plage.

Duplexe Cinémas

47, Grande Rue à Roubaix

Nombre de places limité.

Préachat conseillé au Duplexe Cinémas UGC

Parking offert 4h.

Cinéma Le Duplexe 47 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T13:30:00+01:00 – 2023-11-21T16:30:00+01:00

cinéma Roubaix

Mounia Meddour