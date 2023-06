Les Quartiers font leur cinéma – Centre Cinéma Le Duplexe Roubaix, 8 juillet 2023, Roubaix.

Les Quartiers font leur cinéma – Centre Samedi 8 juillet, 14h00 Cinéma Le Duplexe Gratuit sur réservation

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres. Mais cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans et il s’ennuie terriblement. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.

Gratuit sur réservation auprès de :

Servir (03 59 89 16 52)

Amitié Partage (03 20 73 25 24),

Secours populaire (09 63 27 67 68)

L’Accorderie (06 41 42 46 54).

Les Quartiers font leur cinéma est une série de projections de cinéma familial dans des salles au coeur des quartiers de Roubaix. Les films ont été choisis en concertation avec les habitants pour permettre aux familles de venir avec les plus petits. A chaque fin de séance, un goûter est offert par le service Culture et proposé par des associations de quartiers.

Cinéma Le Duplexe 47 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:30:00+02:00

