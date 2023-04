Everything Everywhere All At Once – Tarif unique 2 € Cinéma Le Duplexe, 25 avril 2023, Roubaix.

Everything Everywhere All At Once – Tarif unique 2 € Mardi 25 avril, 19h00 Cinéma Le Duplexe 2 € la séance – Tarif unique

Everything Everywhere All At Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan (2022) – VF – 2h19

Une aventure familiale multiverselle !

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

Renseignements pratiques :

Duplexe Cinémas UGC , 47 Grande Rue, à Roubaix

www.ugc.fr

Parking offert pendant 4h.

Les films suivants :

Shining : mercredi 26 avril, à 19h

OSS 117 : le Caire nid d’espions : mardi 2 mai, à 19h

: mardi 2 mai, à 19h Scarface : mercredi 3 mai, à 19h

Cinéma Le Duplexe 47 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/Duplexe-cin%C3%A9mas-320520261323156/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f63ace25-0bb0-4ac9-9905-b441ff73c28d [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=51 »}] [{« link »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T19:00:00+02:00 – 2023-04-25T22:00:00+02:00

2023-04-25T19:00:00+02:00 – 2023-04-25T22:00:00+02:00

cinéma cinéma jeunes

Cinéligue