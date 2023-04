Les jeunes font leur cinéma Cinéma Le Duplexe, 25 avril 2023, Roubaix.

Les jeunes font leur cinéma 25 avril – 3 mai Cinéma Le Duplexe 2 € la séance – Tarif unique

Fruit d’une collaboration entre le Service Culture et le Service Jeunesse de la Ville de Roubaix, en partenariat avec le Duplexe Cinémas UGC et Ciné Ligue Hauts-de-France, Les jeunes font leur cinéma propose une programmation de 4 films, par et pour les jeunes, au tarif unique de 2€ la séance.

Cette année, ils ont souhaité présenter un choix de films explorant de nombreux genres mais présentant un point commun, leur statut de films cultes ! Du film d’action à l’épouvante en passant par la comédie française, ce rendez-vous est un bon moyen de découvrir ou redécouvrir ces classiques du cinéma !

Une programmation actuelle et pétillante, qui aborde les grands enjeux de nos sociétés contemporaines !

Voici la programmation :

– Mardi 25 avril, à 19h : Everything Everywhere AlL At Once de BDaniel Scheinert et Daniel Kwan (2022) – VF – 2h19. En savoir +

– Mercredi 26 avril, à 19h : Shining de de Stanley Kubrick (1980) – VF – 1h59 – Interdit aux moins de 12 ans. En savoir +

– Mardi 2 mai, à 19h : OSS 117 : le Caire nid d’espions de Michel Hazanavicius (2006) – VF – 1h39. En savoir +

– Mercredi 3 mai, à 19h : Scarface de Brian de Palma (1984) – VF – 2h45 Interdit aux moins de 12 ans. En savoir +

Renseignement pratiques :

Duplexe Cinémas UGC , 47 Grande Rue, à Roubaix

Parking offert pendant 4h.

Nombre de places limité.

Préachat conseillé au Duplexe Cinémas UGC.

