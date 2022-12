Les quartiers font leur cinéma – Le Petit Nicolas Cinéma Le Duplexe Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Gratuit sur réservation

Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? un film d’animation d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre – 1h26 – à partir de 7 ans Cinéma Le Duplexe 47 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/Duplexe-cin%C3%A9mas-320520261323156/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f63ace25-0bb0-4ac9-9905-b441ff73c28d Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Après le film, goûter offert aux familles dans le hall du Duplexe. Samedi 7 janvier 2023 à 14h au Duplexe 47 Grande Rue. Réservation auprès de : Servir : 03 59 89 16 52

Amitié Partage : 03 20 73 25 24

Secours Populaire : 09 63 27 67 68

L’accorderie : 06 78 33 31 92 «Les Quartiers font leur cinéma ! » est une proposition du Service Culture de la Ville de Roubaix en partenariat avec Ciné Ligue et la Mairie de Quartier Centre.

