CHASSE GARDÉE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, samedi 27 janvier 2024.

CHASSE GARDÉE De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier – Avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou – Comédie – Décembre 2023 -1h41 27 et 28 janvier Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels

Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adelaïde, à l’étroit dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c’est l’occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l’enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs si sympathiques voisins utilisent leur jardin… comme terrain de chasse ! Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups (bas) sont permis !

