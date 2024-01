KINA & YUK Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, mercredi 17 janvier 2024.

KINA & YUK De Guillaume Maidatchevsky – Avec Virginie Efira – Aventure, Famille – Décembre 2023 – 1h20 – 17 et 20 janvier Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels

Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord. La température est anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare, obligeant Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette nature majestueuse et séparer nos renards, isolés chacun sur un bout de la banquise. Ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l’espoir de se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

