Cinéma : Le temps d’aimer Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Cinéma : Le temps d’aimer Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 5 janvier 2024, Beaugency. Cinéma : Le temps d’aimer 5 et 6 janvier 2024 Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T18:00:00+01:00 – 2024-01-05T20:05:00+01:00

Fin : 2024-01-06T18:00:00+01:00 – 2024-01-06T20:05:00+01:00 De Katell Quillévéré – Avec Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Paul Beaurepaire – Drame, Romance – 2023 – 2h05

1947. Sur une plage, Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, mère d’un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c’est comme une évidence. La providence. Si l’on sait ce qu’elle veut laisser derrière elle en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps ce que François tente de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien… Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] le temps d’aimer Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Code postal 45190 Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Latitude 47.777138 Longitude 1.628427 latitude longitude 47.777138;1.628427

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/