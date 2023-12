Cinéma : Jeff Panacloc à la poursuite de Jean-Marc Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 3 janvier 2024, Beaugency.

Cinéma : Jeff Panacloc à la poursuite de Jean-Marc 3 – 9 janvier 2024 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels et 5€ le mercredi

Début : 2024-01-03T18:00:00+01:00 – 2024-01-03T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-09T20:30:00+01:00 – 2024-01-09T22:00:00+01:00

De Pierre-François Martin-Laval – Avec Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Théodore Le Blanc – Comédie – 2023 – 1h30

Jeff Panacloc et Jean-Marc, le duo qui a conquis des millions de spectateurs, débarque pour la première fois au cinéma !

Jeff, homme calme et un peu candide, croise la route de Jean-Marc, un singe en peluche tout juste échappé d’une base militaire.

Particularité : cette peluche… est vivante. Jean-Marc, sans gêne et sans filtre, embarque alors Jeff dans une aventure déjantée. Entre course-poursuite, rires et situations loufoques, rien ne va se passer comme prévu !

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

