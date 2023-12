Cinéma : Levante Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Cinéma : Levante Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 28 décembre 2023, Beaugency. Cinéma : Levante Jeudi 28 décembre, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarif habituel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-28T20:30:00+01:00 – 2023-12-28T22:02:00+01:00

Fin : 2023-12-28T20:30:00+01:00 – 2023-12-28T22:02:00+01:00 De Lillah Halla – Avec Ayomi Domenica, Loro Bardot, Grace Passô – Drame – 2023 – 1h32 – VOSTF

De Lillah Halla – Avec Ayomi Domenica, Loro Bardot, Grace Passô – Drame – 2023 – 1h32 – VOSTF

Sofia, une joueuse de volleyball prometteuse de 17 ans, apprend qu'elle est enceinte la veille d'un championnat qui peut sceller son destin. Ne voulant pas de cette grossesse, elle cherche à se faire avorter illégalement et se retrouve la cible d'un groupe fondamentaliste bien décidé à l'en empêcher à tout prix. Mais ni Sofia ni ses proches n'ont l'intention de se soumettre à l'aveugle ferveur de la masse.

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

