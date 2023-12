Cinéma : Le grand magasin Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Cinéma : Le grand magasin Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 28 décembre 2023, Beaugency. Cinéma : Le grand magasin 28 et 30 décembre Cinéma Le Dunois Beaugency Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-28T15:00:00+01:00 – 2023-12-28T16:22:00+01:00

Fin : 2023-12-30T15:00:00+01:00 – 2023-12-30T16:22:00+01:00 De Yoshimi Itazu – Avec Kawaida Natsumi, Takeo Otsuka, Nobuo Tobita – Animation, Famille, Aventure – 2023 – 1h10

A partir de 6 ans

Akino est l’apprentie concierge d’un grand magasin vraiment spécial : les clients y sont tous des animaux. Qu’ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes… même les plus surprenantes ! Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] le grand magasin Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Code postal 45190 Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Latitude 47.777138 Longitude 1.628427 latitude longitude 47.777138;1.628427

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/