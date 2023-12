Cinéma : Les trois Mousquetaires – Milady Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 27 décembre 2023, Beaugency.

Cinéma : Les trois Mousquetaires – Milady 27 décembre 2023 – 2 janvier 2024 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels et 5 € le Mercredi

Début : 2023-12-27T18:00:00+01:00 – 2023-12-27T19:55:00+01:00

Fin : 2024-01-02T18:00:00+01:00 – 2024-01-02T19:55:00+01:00

De Denys Arcand – Avec Rémy Girard, Sophie Lorain, Marie-Mai – Comédie – 2023 – 1h55

Constance Bonacieux est enlevée sous les yeux de D’Artagnan. Dans une quête effrénée pour la sauver, le jeune mousquetaire est contraint de s’allier à la mystérieuse Milady de Winter. Alors que la guerre est déclarée, Athos, Porthos et Aramis ont déjà rejoint le front. Par ailleurs, un terrible secret du passé va briser toutes les anciennes alliances.

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 44 81 01

trois mousquetaires