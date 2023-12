Cinéma : Napoleon Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Cinéma : Napoleon Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 23 décembre 2023, Beaugency. Cinéma : Napoleon Samedi 23 décembre, 17h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-23T17:00:00+01:00 – 2023-12-23T19:38:00+01:00

Fin : 2023-12-23T17:00:00+01:00 – 2023-12-23T19:38:00+01:00 De Ridley Scott – Avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim – Biopic, Historique, Aventure, Guerre – 2023 – 2h38

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'Empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

