Cinéma : Monsieur le Maire Vendredi 22 décembre, 18h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels

Début : 2023-12-22T18:30:00+01:00 – 2023-12-22T19:55:00+01:00

Fin : 2023-12-22T18:30:00+01:00 – 2023-12-22T19:55:00+01:00

De Karine Blanc, Michel Tavares – Avec Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte – Comédie dramatique – 2023 – 1h42

Maire d’un petit village de montagne au pied du Mont-Blanc, Paul Barral se bat pour maintenir les commerces et préserver l’école d’une fermeture annoncée. Alors qu’il cherche désespérément comment attirer de nouvelles familles, l’arrivée de mères célibataires en situation difficile dont Joe-Lynn, chanteuse au franc-parler et ses deux enfants, va vite faire des étincelles dans ce village paisible. Non sans détermination, Monsieur Le Maire a peut-être trouvé là, une solution inédite pour ramener de la vie dans un territoire à l’abandon…

