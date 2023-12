Cinéma : Testament Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 21 décembre 2023, Beaugency.

De Denys Arcand – Avec Rémy Girard, Sophie Lorain, Marie-Mai – Comédie – 1h55 – Comédie

Dans une ère d’évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n’avoir plus grand chose à attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes manifestants qui réclament la destruction d’une fresque offensante à leurs yeux. Alors qu’il observe avec ironie cette époque post pandémique où tout lui semble partir à la dérive, Jean-Michel reprend en main sa vie… et celle des autres.

