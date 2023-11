L’INCROYABLE NOEL DE SHAUN LE MOUTON – 1,2,3 Ciné ! Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 17 décembre 2023, Beaugency.

L’INCROYABLE NOEL DE SHAUN LE MOUTON – 1,2,3 Ciné ! Dimanche 17 décembre, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels

A partir de 3 ans

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêts pour une course poursuite en traineau ? À vos marques, prêts, moutonnez !

JOYEUX NOËL, TIMMY – 2009 – 22 minutes – Création de la série : Jackie Cockle – Réalisation de l’épisode : Liz Whitaker et David Scanlon

C’est la veille de Noël à la garderie, Timmy et ses ami·es sont en joie! Il faut fabriquer des décorations, choisir un sa- pin et surtout écrire sa lettre au Père Noël : Timmy a dessiné le petit vélo de ses rêves… Mais, dehors, le jour tombe et c’est la tempête ; il neige des flocons aussi gros que des moutons. On dirait bien que les enfants vont passer la nuit ici…

SHAUN LE MOUTON, L’ÉCHAPPÉE DE NOËL – 2021 – 30 minutes – Personnages créés par Nick Park – D’après une histoire de Giles Pilbrow et Mark Burton – Réalisation de l’épisode Steve Cox

Les préparatifs de Noël battent leur plein à la ferme : l’excitation est à son comble ! Tandis que Shaun échafaude un plan pour recevoir les plus gros cadeaux possible, le petit Timmy est embarqué par erreur au marché de Noël. Voilà Shaun et son incroyable troupeau partis en mission sauvetage en ville ! Mais pour que cette opération secrète ne tourne pas à la catastrophe, les moutons devront rester discrets en toutes circonstances, ce qui s’annonce franchement impossible…

bande annonce

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@ville-beaugency.fr »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film L’Incroyable Nou00ebl de Shaun le mouton (L’Incroyable Nou00ebl de Shaun le mouton Bande-annonce VF). L’Incroyable Nou00ebl de Shaun le mouton, un film de Steve Cox et Liz Whitaker », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « L’Incroyable Nou00ebl de Shaun le mouton Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/videothumbnails/23/10/05/15/06/4977959.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19602777.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602777&cfilm=308778.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T11:52:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T11:52:00+01:00

kmbo