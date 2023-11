HOW TO HAVE SEX Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 14 décembre 2023, Beaugency.

HOW TO HAVE SEX Jeudi 14 décembre, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels

Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023

Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Skye et Em s’offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches, en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois… jusqu’au vertige. Face au tourbillon de l’euphorie collective, est-elle vraiment libre d’accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle ?

bande annonce

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@ville-beaugency.fr »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film How to Have Sex (How to Have Sex Bande-annonce VO). How to Have Sex, un film de Molly Manning Walker », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « How to Have Sex Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img4.acsta.net/videothumbnails/23/10/27/17/58/1513122.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19604078.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19604078&cfilm=314039.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

condor