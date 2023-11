FLO Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret FLO Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 29 novembre 2023, Beaugency. FLO 29 novembre et 3 décembre Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels Connue comme « la petite fiancée de l’Atlantique », Florence Arthaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel, et unique dans cet univers masculin, connut son apogée avec sa victoire de la Route du Rhum en 1990.

Au-delà de ces exploits, FLO raconte l’incroyable destin d’une femme farouchement libre qui – après un accident de la route ayant failli lui coûter la vie – décide de rejeter son milieu bourgeois et la vie qui lui avait été tracée, pour vivre pleinement ses rêves.

bande annonce

2023-11-29T15:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:05:00+01:00

2023-11-29T15:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:05:00+01:00

2023-12-03T14:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:35:00+01:00

