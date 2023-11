L’ABBE PIERRE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 22 novembre 2023, Beaugency.

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédibles sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi : l’Abbé Pierre.

bande annonce

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:20:00+01:00

2023-11-26T17:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:50:00+01:00

