LES AGITES DU BOCAGE (AMAP) Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret LES AGITES DU BOCAGE (AMAP) Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 20 novembre 2023, Beaugency. LES AGITES DU BOCAGE (AMAP) Lundi 20 novembre, 19h00 Cinéma Le Dunois Beaugency GRATUIT A la frontière belge, un des derniers bocages du nord résiste tant bien que mal face aux producteurs de patates. Dans ce bastion de l’agriculture bio, des parents d’élèves, des maires ruraux, des agriculteurs se mobilisent pour défendre une agriculture locale et un élevage de plein air. Face à eux, une production industrielle tente d’imposer ses normes et menace de changer radicalement un territoire. Jour après jour, deux mondes se font face, convoquant tous les acteurs du monde rural autour d’une question : quelle agriculture pour demain ?

Organisé par l’AMAP Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T19:00:00+01:00 – 2023-11-20T19:50:00+01:00

2023-11-20T19:00:00+01:00 – 2023-11-20T19:50:00+01:00 festival alimenterre Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency latitude longitude 47.777138;1.628427

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/