SACERDOCE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 15 novembre 2023, Beaugency.

SACERDOCE 15 et 21 novembre Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels

Depuis des siècles, les prêtres accompagnent de nombreuses personnes dans leur vie, dans les moments de joie comme d’épreuve. Alors que le scandale des abus a entaché l’Église ces dernières années, les prêtres demeurent un mystère. Plus qu’un simple métier, leur fonction exige un style de vie si radical, celui du célibat, de l’abandon de la paternité et d’un style de vie sobre. Antoine, prêtre vagabond, ancien rider, sillonne l’Ariège avec sa caravane pour écouter les villageois. Gaspard, prêtre montagnard, pousse les jeunes à se dépasser, à contempler la création, et à se débarrasser de leurs addictions. François, prêtre parisien expérimenté, apporte son regard empreint de sagesse sur la nature profonde du sacerdoce. Paul souhaite remporter le championnat de France du clergé à vélo. Le Père Matthieu emmène Jésus en procession dans les quartiers chauds des Philippines. A travers leurs vies données au monde s’esquissent les enjeux de leur engagement et de la prêtrise au XXIe siècle.

BANDE ANNONCE

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T19:30:00+01:00

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

Saje Distribution