Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Au cours d’une mission qui la propulse au sein d’un étrange vortex étroitement lié aux actions d’une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan – alias Miss Marvel, sa super-fan de Jersey City – et à ceux de sa « nièce », la Capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du S.A.B.E.R. D’abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d’apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers. Un seul nom pour cela : « The Marvels » !

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:15:00+01:00

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:15:00+01:00

