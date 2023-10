Cinéma : L’Exorciste, 1974 / L’Exorciste Dévotion, 2023 Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 31 octobre 2023, Beaugency.

Cinéma : L’Exorciste, 1974 / L’Exorciste Dévotion, 2023 Mardi 31 octobre, 18h30, 21h00 Cinéma Le Dunois Beaugency 10 € pour les majeur et 8 € pour les mineurs/pour les 2 films

SOIREE HALLOWEEN avec deux films

L’Exorciste de 1974

Interdit aux moins de 12 ans

L’actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan : après que l’on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force para-normale l’habite, qui coûte la vie au metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à deux exorcistes…

Bande Annonce

—————————————————————————————————–

L’Exorciste Dévotion de 2023

Interdit aux moins de 12 ans

Depuis que sa femme, enceinte, a perdu la vie au cours d’un séisme en Haïti douze ans plus tôt, Victor Fielding élève, seul, leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Katherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé… Dès lors, d’étranges événements s’enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes: Chris MacNeil.

Bande Annonce

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film L’Exorciste (L’Exorciste Bande-annonce VO). L’Exorciste, un film de William Friedkin », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « L’Exorciste Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img4.acsta.net/videothumbnails/14/10/30/10/59/160161.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19352304.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352304&cfilm=27765.html »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film L’Exorciste – Du00e9votion (L’Exorciste – Du00e9votion Bande-annonce VO). L’Exorciste – Du00e9votion, un film de David Gordon Green », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « L’Exorciste – Du00e9votion Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/videothumbnails/23/07/25/16/58/0680159.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19601944.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601944&cfilm=289029.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T18:30:00+01:00 – 2023-10-31T20:31:00+01:00

2023-10-31T21:00:00+01:00 – 2023-10-31T22:51:00+01:00

universal pictures