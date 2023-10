Cinéma : Capitaines ! Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 29 octobre 2023, Beaugency.

Cinéma : Capitaines ! Dimanche 29 octobre, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency 5€

A partir de 6 ans

Programme de 2 films d’animation : Moules-Frites de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna Picque. Comment trouver sa place parmi les autres ? De manière sensible, ces deux films évoquent la difficulté d’intégration de ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle. Deux jolis portraits d’héroïnes fortes.

Moules-Frites (2021, 26′) :

Noée, neuf ans, vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur l’île de Benac’h, où elle a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant. Tout juste arrivée, Noée découvre que sur l’île tout le monde se connaît et qu’ils font tous de la voile. Et ça, ça l’attire ! Sauf que sa mère n’a pas les moyens de l’inscrire au club de voile… Noée va remuer ciel et terre pour vivre sa nouvelle passion malgré les difficultés qu’elle rencontrera sur son chemin.

Les Astres immobiles (2022, 26′) :

Chenghua, une petite fille pleine d’imagination, doit préparer un exposé sur l’espace avec son meilleur ami Sofian. Mais elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire, car elle est sans cesse sollicitée par ses parents comme traductrice. Ces derniers ne parlent pas français et sont dépendants de leur fille, sans se rendre compte du poids qu’ils font peser sur ses épaules.

bande annonce

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Capitainesu00a0! (Capitainesu00a0! Bande-annonce VF). Capitainesu00a0!, un film de Nicolas Hu et Nou00e9mi Gruner », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « Capitainesu00a0! Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/videothumbnails/23/04/07/12/42/2771241.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19600636.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600636&cfilm=308885.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T11:00:00+01:00 – 2023-10-29T11:52:00+01:00

2023-10-29T11:00:00+01:00 – 2023-10-29T11:52:00+01:00

les films du préau