Cinéma : 3 jours max Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 25 octobre 2023, Beaugency.

Cinéma : 3 jours max 25 – 30 octobre Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels

Rayane, policier maladroit, héroïque malgré lui dans 30 JOURS MAX, se trouve cette fois confronté à une situation des plus rocambolesques, sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain, et il a 3 jours max pour la libérer. Aux côtés de ses fidèles collègues, il va vivre des aventures extrêmes entre Paris, Abou Dabi et Cancún.

Suite de 30 jours max.

Bande annonce

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film 3 jours max (3 jours max Bande-annonce VF). 3 jours max, un film de Tarek Boudali », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « 3 jours max Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/08/22/09/04/2769551.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19601794.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601794&cfilm=300856.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T20:30:00+02:00 – 2023-10-25T22:00:00+02:00

2023-10-30T20:30:00+01:00 – 2023-10-30T22:00:00+01:00

studiocanal