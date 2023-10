Cinéma : Bernadette Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Cinéma : Bernadette Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 25 octobre 2023, Beaugency. Cinéma : Bernadette 25 – 30 octobre Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

BANDE ANNONCE
Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

Avec Catherine Deneuve Denis Podalydès

