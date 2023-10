Cinéma : La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Cinéma : La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 13 octobre 2023, Beaugency. Cinéma : La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie Vendredi 13 octobre, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels Interdit aux moins de 12 ans Le mal n’a jamais été aussi proche : Valak, la nonne démoniaque de Conjuring revient… Dans le sud de la France.

VOIR LA BANDE ANNONCE Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film La Nonne : La Malu00e9diction de Sainte Lucie (La Nonne : La Malu00e9diction de Sainte Lucie Bande-annonce VO). La Nonne : La Malu00e9diction de Sainte Lucie, un film de Michael Chaves », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « La Nonne : La Malu00e9diction de Sainte Lucie Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img5.acsta.net/videothumbnails/23/07/06/18/06/4675441.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19601739.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601739&cfilm=273411.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:20:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:20:00+02:00 warner Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency Departement Loiret Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency latitude longitude 47.777138;1.628427

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/