Cinéma : L'Été dernier
Jeudi 12 octobre, 20h30
Cinéma Le Dunois Beaugency
Beaugency
Tarifs habituels
Ce film qui présente une emprise amoureuse dans un cadre familial entre deux protagonistes d'âges différents peut troubler un jeune public.

Anne, avocate renommée, vit en harmonie avec son mari Pierre et leurs filles de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d’un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu’il a une liaison avec Anne. Elle nie.

voir la bande annonce
Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

