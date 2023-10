Cinéma : La Pat’Patrouille : La Super Patrouille, le film Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 11 octobre 2023, Beaugency.

Cinéma : La Pat’Patrouille : La Super Patrouille, le film 11 – 17 octobre Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels

Lorsqu’une météorite magique s’écrase sur Aventureville, elle donne à la Pat’ Patrouille des pouvoirs, les transformant en Super Patrouille ! Pour Stella, la plus petite membre de l’équipe, avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité. Mais les choses dégénèrent lorsque Monsieur Hellinger, l’ennemi juré de nos amis, s’évade de prison et s’associe à un savant fou afin de voler et de s’accaparer ces nouveaux pouvoirs. Le destin d’Aventureville est désormais en jeu, la Super Patrouille doit arrêter les super-vilains avant qu’il ne soit trop tard. Stella va découvrir que même le plus petit des chiens peut faire la plus grande des différences

VOIR LA BANDE ANNONCE

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:35:00+02:00

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:35:00+02:00

paramount