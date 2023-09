Cinéma : Nouveau départ Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 4 octobre 2023
Cinéma : Nouveau départ
4 – 10 octobre
TARIFS EN VIGUEUR
Comédie, Romance – 2023 – 1h40

De Philippe Lefebvre – Avec Franck Dubosc, Clotilde Courau, Youssef Hajdi

De Philippe Lefebvre – Avec Franck Dubosc, Clotilde Courau, Youssef Hajdi

Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l'a bien vécu. Diane moins.… Cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles, et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune : quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Nouveau Départ, c'est l'histoire d'une histoire d'amour à quitte ou double.

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-04T22:10:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-04T22:10:00+02:00
2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:10:00+02:00

