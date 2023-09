Cinéma : Le rêve de Daisy Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 4 octobre 2023, Beaugency.

Animation, famille, aventure – 2023 – 1h28

De Ricard Cussó – Avec Marie Braam, Angourie Rice, Jean-Michel Vovk

A partir de 6 ans

Dans ce nouveau conte de la Cité Sanctuaire, où tous les animaux vivent en harmonie, la Cité s’apprête à accueillir « La Coupe du Monde de la Peur » durant laquelle les animaux les plus féroces vont s’affronter dans l’arène. Daisy, une petite quokka incroyablement attachante veut réaliser son rêve le plus cher : gagner ces jeux ! Avec l’aide d’un ancien champion du monde banni de la Cité, elle tentera tout pour surmonter les obstacles et prouver que même l’animal le plus mignon de la Cité peut se révéler effrayant…

2023-10-04T15:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:30:00+02:00

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00

