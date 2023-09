Cinéma : Un métier sérieux Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 20 septembre 2023, Beaugency.

20 – 26 septembre

Comédie dramatique, drame, comédie – 2023 – 1h41

De Thomas Lilti – Avec Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. A leur contact, il va découvrir combien la passion de l’enseignement demeure vivante au sein d’une institution pourtant fragilisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T20:30:00+02:00 – 2023-09-20T22:10:00+02:00

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T22:10:00+02:00

