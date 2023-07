Cinéma : Miraculous – Le film Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

12 et 13 août
Tarifs habituels et 5 € le mercredi
2023 – 1h39 – animation, action, aventure, comédie musicale –

De Jeremy Zag Avec Anouck Hautbois, Benjamin Bollen, Antoine Tomé

La super-héroïne, qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde, débarque pour la première fois au cinéma ! Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n’a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris. Mais, alors que les deux héros se rapprochent, Marinette ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse…

2023-08-12T18:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:40:00+02:00

