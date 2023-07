Cinéma : Astéroïd City Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 10 août 2023, Beaugency.

Cinéma : Astéroïd City Jeudi 10 août, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels et 5 € le mercredi

2023 – 1h46 – Comédie dramatique –

De Wes Anderson – Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, afin qu’ils présentent leurs inventions. À quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires.

Séance du 10 Août en VO

BANDE ANNONCE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T20:30:00+02:00 – 2023-08-10T21:50:00+02:00

