Cinéma : Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 4 août 2023, Beaugency.

Cinéma : Astérix & Obélix Mission Cléopâtre Vendredi 4 août, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels et 5 € le mercredi

Comédie – 1h52 –

De Alain Chabat avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent.

BANDE ANNONCE

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre (Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre version restauru00e9e 4K Bande-annonce VF). Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre, un film de Alain Chabat », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre version restauru00e9e 4K Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/videothumbnails/23/06/16/11/06/1180422.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/18669274.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18669274&cfilm=28537.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T22:10:00+02:00

2023-08-04T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T22:10:00+02:00

Pathé films