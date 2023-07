Cinéma : Oppenheimer Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

26 juillet – 1 août
Tarifs habituels et 5 € le mercredi – 3h01 – Biopic, Historique, Thriller

Avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon En 1942, convaincus que l’Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient, dans le plus grand secret, le « Projet Manhattan » destiné à mettre au point la première bombe atomique de l’histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant physicien, qui sera bientôt surnommé « le père de la bombe atomique ». C’est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences, vertigineuses, continuent de peser sur le monde actuel…

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

2023-07-26T20:30:00+02:00 – 2023-07-26T23:30:00+02:00



