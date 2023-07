Cinéma : Élémentaire Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 26 juillet 2023, Beaugency.

Cinéma : Élémentaire 26 juillet – 1 août Cinéma Le Dunois Beaugency

Animation, Comédie, Famille – 1h42 –

De Peter Sohn avec Adèle Exarchopoulos, Leah Lewis, Vincent Lacoste

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent…

