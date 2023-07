LA NUIT DU VERRE D’EAU Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret LA NUIT DU VERRE D’EAU Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 13 juillet 2023, Beaugency. LA NUIT DU VERRE D’EAU Jeudi 13 juillet, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels Liban, été 1958. Trois sœurs de la bonne société chrétienne sont en villégiature dans la montagne libanaise. La vie tranquille du village est bousculée par les échos d’une révolution grondant à Beyrouth et par l’arrivée de deux estivants français. Mais c’est de l’intérieur de la famille que viendra le bouleversement. L’aînée des sœurs, Layla, mère et épouse parfaite, va ouvrir les yeux sur la société patriarcale qui les tient sous contrôle. Dans le jeune Liban qui rêve d’un âge d’or, une femme peut-elle avoir un autre destin que celui tracé par les hommes ? Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:30:00+02:00 – 2023-07-13T21:55:00+02:00

2023-07-13T20:30:00+02:00 – 2023-07-13T21:55:00+02:00 Jour de Fête Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/