Cinéma : Carmen
Jeudi 6 juillet, 20h30
Cinéma Le Dunois Beaugency

Drame, Romance – Benjamin Millepied avec Paul Mescal, Melissa Barrera, Rossy de Palma – 1h56 –

Carmen, une jeune mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine lui sauve la vie en tuant l'un des siens. A jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l'ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges. Ils trouveront refuge au cœur de la Sombra Poderosa, un club tenu par la tante de Carmen qui leur offrira un moment suspendu grâce à la musique et la danse.

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

