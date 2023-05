Cinéma : L’amour et les forêts Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Cinéma : L'amour et les forêts

Jeudi 8 juin, 20h30
Cinéma Le Dunois Beaugency

Tarif habituel
1h 45min / Thriller, Drame

De Valérie Donzelli, Par Valérie Donzelli, Audrey Diwan

Avec Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Ce film est présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2023.

Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage, Blanche s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s'ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. Adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt publié aux éditions Gallimard.

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

Beaugency
Loiret
Centre-Val de Loire

