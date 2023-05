Cinéma : Le principal Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Cinéma : Le principal
Jeudi 1 juin, 20h30
Cinéma Le Dunois Beaugency
Tarif habituel
1h 22min / Drame

De Chad Chenouga, Par Chad Chenouga, Christine Paillard

Avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina Hands

Sabri Lahlali, Principal adjoint d'un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu'où son entreprise va le mener…

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

2023-06-01T20:30:00+02:00 – 2023-06-01T23:00:00+02:00

