Cinéma : Umami Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, 31 mai 2023, Beaugency.

Cinéma : Umami 31 mai et 4 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Tarif habituel

1h 31min / Drame, Comédie

De Slony Sow, Par Slony Sow

Avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire, Bastien Bouillon

Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée. Lorsque sa santé et sa vie de famille se détériorent, il décide de partir à l’autre bout du monde. Direction le Japon, à la recherche d’un chef japonais qui l’avait battu à un concours de cuisine 40 ans plus tôt. Ce voyage culturel et culinaire va l’amener à faire le point sur sa vie.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T18:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:30:00+02:00

2023-06-04T17:15:00+02:00 – 2023-06-04T18:45:00+02:00

Cinéma

UMAMI