Cinéma : L'exorciste du Vatican
Samedi 27 mai, 20h30
Cinéma Le Dunois Beaugency
1h 43min / Epouvante-horreur, Biopic, Fantastique

De Julius Avery, Par Evan Spiliotopoulos, Michael Petroni

Avec Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe

Interdit aux moins de 12 ans

Interdit aux moins de 12 ans

Inspiré des véritables archives du Père Gabriele Amorth, exorciste en chef du Vatican. Le Père Gabriele Amorth enquête suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé. Ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli.

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

