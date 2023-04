SUPERASTICOT Cinéma Le Dunois Beaugency, 21 mai 2023, Beaugency.

SUPERASTICOT Dimanche 21 mai, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarif habituel

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T11:00:00+02:00 – 2023-05-21T12:30:00+02:00

Cinéma

SUPERASTICOT