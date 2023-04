Cinéma : John Wick 4 Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Cinéma : John Wick 4
Samedi 13 mai, 20h30
Cinéma Le Dunois Beaugency
Tarif habituel
2h 50min / Action

De Chad Stahelski, Par Michael Finch, Shay Hatten

Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård

Interdit aux moins de 12 ans

John Wick découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis.

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

