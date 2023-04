Cinéma : Je verrai toujours vos visages Cinéma Le Dunois Beaugency, 3 mai 2023, Beaugency.

3 – 9 mai

1h 58min / Drame

De Jeanne Herry, Par Jeanne Herry

Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative.

Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation…

Cinéma Le Dunois Beaugency
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T18:00:00+02:00 – 2023-05-03T19:30:00+02:00

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T19:30:00+02:00

