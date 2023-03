Cinéma : Le Royaume de Naya Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Cinéma : Le Royaume de Naya
29 mars – 2 avril
Cinéma Le Dunois Beaugency
Beaugency

1h 29min / Animation, Famille, Comédie, Fantastique, Aventure

De Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban

Par Yaroslav Voytseshek

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer. Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T15:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:30:00+02:00

2023-03-29T15:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:30:00+02:00
2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

