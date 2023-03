Cinéma : The fabelmans Cinéma Le Dunois Beaugency, 17 mars 2023, Beaugency.

Cinéma : The fabelmans
17 – 21 mars
Tarif habituel

2h 31min / Biopic, Drame

De Steven Spielberg, Par Steven Spielberg, Tony Kushner

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents.

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l’histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l’ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T23:00:00+01:00

2023-03-21T18:00:00+01:00 – 2023-03-21T20:30:00+01:00

THE FABELMANS